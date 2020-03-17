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17.03.20 10:55
Минздрав Татарстана: в республике нет госпитализированных с подозрением на COVID-19
"У нас таких нет. Те, кто находится на карантине на дому - есть такие. А которые с подозрением, таких нет", - ответила Хасанова на вопрос о том, сколько человек находится в больницах Татарстана с подозрением на коронавирус.
Ранее сообщалось, что 22 февраля с круизного лайнера Diamond Princess из Японии были эвакуированы восемь российских граждан, у троих из них был обнаружен коронавирус. Все они были помещены в республиканскую инфекционную больницу в Казани. 8 марта их выписали, трое заболевших выздоровели.
По состоянию на 8:30 мск вторника, в мире насчитывалось 179 тыс. 238 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 7,121 тыс., поправились более 79,6 тыс. человек, писала газета South China Morning Post. В 5:30 мск сообщалось о 174 тыс. 330 больных и 7,085 тыс. скончавшихся.
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