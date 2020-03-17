Учебные заведения Саратовской области переходят на дистанционное обучение

17.03.20 11:01

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 марта. Interfax-Russia.ru - Все школы, техникумы и вузы Саратовской области переходят на дистанционную форму обучения, сообщает пресс-служба министерства образования региона во вторник.

"В целях усиления мер санитарно-эпидемиологического контроля с 18 марта все общеобразовательные организации области, организации среднего профессионального образования и высшего образования временно переходят на дистанционную форму обучения",- говорится в сообщении.

Отмечается, что школы области продолжат образовательный процесс через свои сайты и через портал "Российская электронная школа", а с 23 марта для школьников области начнутся плановые каникулы.

Ранее сообщалось о переводе на дистанционное обучение ряда вузов региона.