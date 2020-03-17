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17.03.20 11:12
Более 400 мероприятий пройдет в Ульяновской области в честь 150-летия Ленина
Пресс-служба регионального правительства сообщает, что запланированы "круглые столы", дискуссионные площадки, лектории, книжные и фото-документальные выставки, презентации, квесты и конкурсы.
Как ожидается, ключевым событием юбилейной программы станет Международный форум историков, философов и публицистов "Трансформация исторической памяти в пространстве регионов в XX - начале XXI вв.". В его программе - секционные заседания, дискуссионные площадки, выставки, тематические встречи, а также межрегиональная историко-архивная конференция "Люди в эпохах, эпохи в людях".
Участниками конференции выступят ведущие деятели в сфере архивного дела, в числе которых руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, директор Российского Государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин, а также представители архивных служб и сотрудники архивов ПФО.
Кроме того, на конференции состоится презентация фотодокументального альбома "В.И. Ленин: новые страницы документов к известному". Альбом включает документы, иллюстрации, фотографии из собраний архивов, музеев и библиотек Ульяновской области.
В областном архиве состоится открытие историко-документальной выставки "Семья Ульяновых в Симбирске".
"Выставка включит в себя более 50 документов в подлинниках: метрические свидетельства членов семьи Ульяновых, запись о рождении и крещении в 1870 году Владимира Ульянова в метрической книге Симбирской Никольской церкви, учебные документы из фонда Симбирской классической гимназии", - говорится в сообщении.
В региональном Кинофонде будет представлена фотодокументальная выставка "Устюжанинов в образе Ленина", подготовленная по личным документам народного артиста РСФСР, почетного гражданина Ульяновской области Анатолия Устюжанинова, сыгравшего роль Владимира Ленина во многих спектаклях и кино. В рамках открытия экспозиции состоится также презентация личного архива Устюжанинова "Театр одного актера".
Кроме того, 24 апреля в регионе пройдет Единый день исторического просвещения. В частности, в областном архиве состоится лекторий "Родился мальчик...", во всех муниципальных образованиях для студентов и школьников организуют тематические лекции и представят цикл совместных выставочных проектов, подготовленных государственными архивами и учреждениями культуры.
Тем временем юбилейная программа, похоже, будет скорректирована в связи с угрозой коронавируса и мерами по предупреждению его распространения, принимаемыми в регионе.
Губернатор Ульяновской области уже поставил задачу пересмотреть форматы проведения предлагаемых мероприятий.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в России мы временно ограничим проведение массовых мероприятий на территории Ульяновской области. Поэтому необходимо продумать, в каких форматах будут организованы предстоящие юбилейные события. Это могут быть онлайн-конференции, телемосты, прямые трансляции", - приводит пресс-служба слова главы региона.
Видный общественно-политический деятель XIX-XX вв. и основатель советского государства Владимир Ленин роился в Симбирске (Ульяновске) 22 апреля 1870г. Здесь прошли его детство и юность.
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