Ростуризм открывает горячую линию для турбизнеса

17.03.20 11:18

© РИА Новости. Максим Блинов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Ростуризм совместно с Российским союзом туриндустрии (РСТ) и ассоциацией по выездному туризму "Турпомощь" открыли электронную горячую линию для турбизнеса.

"17 марта начинает работать горячая линия для турбизнеса. По адресу tourhotline@mail.ru участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса",- говорится в сообщении Ростуризма.

Как отметили в ведомстве, нововведение поможет оперативно собирать данные о ситуации на рынке, принимать необходимые решения, а также формулировать запросы отрасли в обращениях к правительству.

В пресс-службе ведомства туркомпаниям рекомендовали предоставлять на горячую линию информацию о проблеме, а также о возможных способах поддержки. Кроме того, необходимо указать, является ли туркомпания членом какого-либо объединения в туриндустрии.