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17.03.20 11:18
Ростуризм открывает горячую линию для турбизнеса
"17 марта начинает работать горячая линия для турбизнеса. По адресу tourhotline@mail.ru участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса",- говорится в сообщении Ростуризма.
Как отметили в ведомстве, нововведение поможет оперативно собирать данные о ситуации на рынке, принимать необходимые решения, а также формулировать запросы отрасли в обращениях к правительству.
В пресс-службе ведомства туркомпаниям рекомендовали предоставлять на горячую линию информацию о проблеме, а также о возможных способах поддержки. Кроме того, необходимо указать, является ли туркомпания членом какого-либо объединения в туриндустрии.
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