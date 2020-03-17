Курганская филармония отменяет все концерты для детей

17.03.20 11:33

© РИА Новости. Владимир Вяткин

17 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация с коронавирусом стала причиной частичной отмены концертов в Курганской областной филармонии.

Так, отменены все концерты для детей, сообщается на сайте филармонии.

Купленные билеты можно сдать в кассу.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Курганской области принял решение о введении с 16 марта режима повышенной готовности.

В связи с этим в регионе вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, на дистанционное обучение переводятся все школьники, а также студенты, которые учатся в учреждениях среднего профобразования.

Кроме того, на онлайн обучение перешли Курганский госуниверситет и Шадринский государственный педагогический университет.

15 марта в Тюменской области, которая граничит с Курганской, был выявлен случай заболевания коронавирусом.