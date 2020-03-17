Мероприятия в честь 75-й годовщины штурма Кенигсберга перенесены на май

17.03.20 11:39

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 марта. Interfax-Russia.ru - В Калининграде из-за коронавируса перенесены массовые мероприятия, посвященные 75-й годовщине штурма Кенигсберга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"О переносе всех массовых мероприятий было объявлено во вторник на оперативном совещании в администрации города. Предполагается, что 75-ю годовщину штурма Кенигсберга отметят в мае", - рассказал собеседник агентства.

Традиционно в годовщину штурма Кенигсберга в городе проводятся массовые шествия и возложения венков, а также реконструкция боя за крепостное сооружение, на которое собиралось как правило порядка 4-5 тыс. человек.

Как сообщалось, в Калининграде официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.