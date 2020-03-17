Высокий спрос стал причиной дефицита масок в торговых сетях Свердловской области

17.03.20 12:03

© РИА Новости. Виталий Тимкив

17 марта. Interfax-Russia.ru - Свердловские предприятия, занимающиеся выпуском медицинских масок, работают на полную мощность, но перебои с защитными материалами в торговых сетях все равно случаются из-за высокого спроса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"У нас на территории области фактически два предприятия занимаются их выпуском. Их мощности сейчас загружены максимально, но, тем не менее, спрос очень высокий, маски моментально практически сметаются. Плюс их значительная часть поставляется в лечебные учреждения - они на первом месте по обеспечению этим материалом", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.

Креков подчеркнул, что в регионе уже предприняты дополнительные меры для решения данной проблемы. В частности, в четыре раза увеличены производственные мощности предприятий, занимающихся выпуском масок.

Вице-губернатор также заверил, что в медицинских учреждениях Екатеринбурга имеется достаточный запас лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких. Но, тем не менее, власти планируют приобрести еще порядка 20 аппаратов ИВЛ у местного производителя.

Замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, в свою очередь, сообщила, что в регионе сформирован запас масок, респираторов и противоэпидемических костюмов.

"На сегодня в регионе в суммарной сложности сформированы запасы в количестве 2 млн масок, 12 тыс. респираторов и почти 2,5 тыс. костюмов противоэпидемических. Создан в дополнение к этому неснижаемый запас средств. Это порядка 500 тыс. масок, 2 тыс. респираторов и 1 тыс. противоэпидемических костюмов, которые в конце марта уже поступают в наши лечебные учреждения", - отметила она.