Видно все: ученые по данным со спутников могут оценивать состояние арктических почв
  
Антикризисный фонд: правительство готовит 300 млрд для борьбы с коронавирусом
   
Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.03.20 12:03

Высокий спрос стал причиной дефицита масок в торговых сетях Свердловской области

© РИА Новости. Виталий Тимкив
17 марта. Interfax-Russia.ru - Свердловские предприятия, занимающиеся выпуском медицинских масок, работают на полную мощность, но перебои с защитными материалами в торговых сетях все равно случаются из-за высокого спроса, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"У нас на территории области фактически два предприятия занимаются их выпуском. Их мощности сейчас загружены максимально, но, тем не менее, спрос очень высокий, маски моментально практически сметаются. Плюс их значительная часть поставляется в лечебные учреждения - они на первом месте по обеспечению этим материалом", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.

Креков подчеркнул, что в регионе уже предприняты дополнительные меры для решения данной проблемы. В частности, в четыре раза увеличены производственные мощности предприятий, занимающихся выпуском масок.

Вице-губернатор также заверил, что в медицинских учреждениях Екатеринбурга имеется достаточный запас лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких. Но, тем не менее, власти планируют приобрести еще порядка 20 аппаратов ИВЛ у местного производителя.

Замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, в свою очередь, сообщила, что в регионе сформирован запас масок, респираторов и противоэпидемических костюмов.

"На сегодня в регионе в суммарной сложности сформированы запасы в количестве 2 млн масок, 12 тыс. респираторов и почти 2,5 тыс. костюмов противоэпидемических. Создан в дополнение к этому неснижаемый запас средств. Это порядка 500 тыс. масок, 2 тыс. респираторов и 1 тыс. противоэпидемических костюмов, которые в конце марта уже поступают в наши лечебные учреждения", - отметила она.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.03.20 13:15
Суд отказался снять экс-полковника Захарченко с учета как склонного к побегу
.
  17.03.20 12:05
Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома по собственному желанию
.
  17.03.20 10:18
Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса
.
  17.03.20 09:50
Бывший комендант Кремля возглавил департамент противодействия коррупции Москвы
.
  17.03.20 09:39
Праздничный концерт ко Дню космонавтики перенесен на осень
.
  17.03.20 09:37
Пушкинский музей закрыт до 10 апреля из-за коронавируса
.
  16.03.20 17:27
Все московские школы закрываются c 21 марта до 12 апреля
.
  16.03.20 17:15
В Москве до 10 апреля запрещены любые уличные досуговые мероприятия
.
  16.03.20 17:11
Прибывших в Москву из десятков стран обяжут пройти двухнедельный карантин
.
  16.03.20 16:57
Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве - штаб


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket