Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома по собственному желанию

17.03.20 12:05

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Решением Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отправлен в отставку с поста председателя этой комиссии.

"Валентин Павлович покинул пост председателя Мосгоризбиркома, соответствующее решение принято на заседании комиссии в понедельник", - заявили "Интерфаксу" в Горизбиркоме во вторник.

Собеседник агентства подчеркнул, что решение о сложении полномочий председателя комиссии с Горбунова принято на основании его личного заявления.

"Это его собственное желание", - подчеркнули в комиссии.

В Мосгоризбиркоме пояснили, что Горбунов остается в действующем составе комиссии.

"Теперь Центризбирком должен предложить новую кандидатуру председателя комиссии из ее действующего состава. Затем это решение - об избрании председателя - будет принято на заседании МГИК", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Горбунов работает в Мосгоризбиркоме с 1993 года, а с 1995 года являлся председателем комиссии.