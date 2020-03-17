МЧС предупреждает о сильном ветре в Крыму

17.03.20 12:07

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 марта. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на среду и в ночь на четверг из-за шквального ветра, спасатели просят воздержаться от турпоходов и выхода в Черное море, сообщила пресс-служба МЧС региона (ведомство в составе республиканского правительства).

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра, 20-25 м/с", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники МЧС просят жителей полуострова и туристов не оставлять автомобили под деревьями и держаться на улице подальше от недостроев, ЛЭП, рекламных щитов.

"Рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме", - добавили спасатели.