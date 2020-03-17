Мэр Мурманска взят под карантин

17.03.20 12:29

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Мурманска Евгений Никора отправлен на карантин в инфекционное отделение областной клинической больницы им.П.А.Баяндина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

"Евгений Викторович находится в инфекционном отделении", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил "Интерфаксу" Никора, он был отправлен на карантин в связи с посещением частного международного шахматного турнира, который прошел в Мурманске в выходные, и участник которого после был госпитализирован с предварительно положительным анализом на коронавирус.

"Вчера Роспотребнадзор проинформировал меня о необходимости сдать анализы, ночью меня поместили в инфекционное отделение, взяли необходимые анализы, ждем результатов. Чувствую себя отлично, каких-то симптомов нет", - рассказал глава администрации.

Он добавил, что не общался с участниками турнира, но согласен с необходимостью соблюсти требования профилактики. В случае отрицательных анализов чиновнику придется еще две недели, отсчитывая с первого дня турнира, провести в самоизоляции дома.

Никора отметил, что нахождение в больнице не мешает ему работать дистанционно.

Как сообщалось, в понедельник в Мурманске был госпитализирован гражданин Ирландии, который был участником частного международного шахматного турнира, с предварительно положительным результатом анализов на коронавирус.

Позднее оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом сообщил, что в регионе отменяются массовые мероприятия численностью 50 человек (в понедельник утром оперштаб сообщал, что максимальное количество массовых мероприятий - 100 человек). Кроме того, со вторника школьники отправляются на дополнительные каникулы, которые продлятся до 31 марта.

С 14 марта в Мурманской области отменяются все международные мероприятия и поездки делегаций за границу. Кроме того, власти региона рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие страны.