Воробьев поручил ведомствам следить за наличием продуктов в магазинах

17.03.20 12:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил руководителю Минсельхозпрода региона Андрею Разину следить за своевременным пополнением запасов продуктов в магазинах.

"Поручил Разину Андрею Викторовичу изучить ситуацию с продуктами, все, что связано с нашими супермаркетами. Понятно, что спрос был повышен на этих выходных. (...) Следите за тем, чтобы запасы эти своевременно пополнялись", - сказал Воробьев во вторник на заседании правительства региона.

Он уточнил, что в Московской области нет дефицита продуктов питания.

Ранее руководитель Минсельхозпрода области Андрей Разин сообщал о том, что в области наблюдался повышенный спрос на крупы, макаронные изделия и консервы.