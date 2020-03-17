Бумажный завод за 4,2 млрд рублей построят в Калужской области

17.03.20 13:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Ультра декор рус" (входит в австрийскую Kronospan) построит в особой экономической зоне "Калуга" предприятие по производству бумаги-основы для декоративной печати, сообщило агентство регионального развития Калужской области.

"Предприятие "Ультра декор рус" позволит обеспечить предприятие ООО "Кроношпан Калуга" бумагой-основой для декоративной печати, которая будет использоваться в качестве сырья для производства ламинированных МДФ/ХДФ плит", - говорится в сообщении агентства.

Объем инвестиций составит более 4,2 млрд рублей.

Мощность будущего предприятия - 40 тыс. тонн продукции в год. Завод разместят на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга". Запустить завод предполагается в 2022 году. Будет создано 65 рабочих мест.

В настоящее время компания Kronospan вынуждена импортировать порядка 30-40% бумаги.

Как сообщалось ранее, ООО "Кроношпан Калуга" намерена создать на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга" производство древесноволокнистых плит МДФ с применением современных технологий. Ввод производства планируется к 2022 году. Объем инвестиций составит 17,54 млрд рублей, число рабочих мест - 150, мощность предприятия - 350 тыс. кубометров МДФ-плит в год.

Группа Kronospan Holdings East Ltd, основанная в Австрии в 1897 году, осуществляет глубокую лесопереработку, является крупным производителем древесных плит и напольных ламинированных покрытий. В состав холдинга входит свыше 40 производств в 28 странах, на которых работает более 14 тыс. человек.

В России группа имеет заводы в Башкирии, Московской области. Планируется создание производств в Калужской области, строительство логистического центра в Калининградской области.