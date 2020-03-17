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17.03.20 13:11
Более 80 тыс. животных привили от бешенства в Подмосковье
"С начала работы выездных бригад привито больше 80,5 тыс. животных, в том числе порядка 12 тыс. сельскохозяйственных животных, более 38,5 тыс. собак, около 30 тыс. кошек", - привели в ведомстве слова его главы Андрея Разина.
В пресс-службе добавили, что вакцинацию животных против бешенства начали проводить в регионе с начала марта выездные бригады ветврачей. Продлится она до сентября.
В Минсельхозе Подмосковья уточнили, что в работе задействовано 55 бригад, она направлена на стабилизацию эпизоотической обстановки по бешенству животных на территории региона и недопущение распространения заболевания. Также это профилактика бешенства среди людей.
Вакцинация проводится во всех населенных пунктах Московской области, а также в садовых товариществах, дачных кооперативах, коттеджных поселках.
Безнадзорных животных прививают в приютах и пунктах передержки.
В прошлом году в регионе было привито более 583 тыс. животных, планируется увеличить этот показатель на 10%.
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