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17.03.20 13:15

Суд отказался снять экс-полковника Захарченко с учета как склонного к побегу

© РИА Новости. Алексей Филиппов
17 марта. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить административный иск бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, который просил признать незаконным и отменить решение администрации следственного изолятора "Лефортово" о его постановке на профилактический учет, передал корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении исковых требований Захарченко Дмитрия Викторовича отказать", - огласил решение судья Антон Каргальцев.

Адвокаты бывшего полицейского заявили, что обжалуют решение суда.

Захарченко оспаривал решение администрации СИЗО "Лефортово" (ФКУ СИЗО-2 ФСИН России), которая в прошлом году поставила его на профучет как склонного к побегу и нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Как пояснял в суде адвокат Александр Горбатенко, защищающий Захарченко, в основу решения администрации "Лефортово" легли два рапорта сотрудников СИЗО.

Согласно первому, по словам адвоката, "1 ноября 2019 года при выдаче вещей в камеру N173 осужденный Захарченко находился в эмоциональном состоянии и вел разговор: "Коля с Мишей еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети. Надеюсь, мне удастся выйти пораньше, чем они думают. Я им не забуду".

Как установили в СИЗО, "Коля и Миша" - имена "оперативных сотрудников правоохранительных органов, допущенных к работе с обвиняемыми, в том числе с Захарченко", уточнял Горбатенко.

Во втором рапорте, сообщил адвокат, говорится о том, что Захарченко "намерен осуществить акции психологического и физического давления в отношении сотрудников СИЗО и иных правоохранительных органов".

По мнению стороны истца, указанные рапорты были составлены с нарушением требований законодательства, и их содержание не соответствует действительности.

Захарченко был поставлен на профучет перед самым этапированием из "Лефортово" в колонию осенью прошлого года. Это решение, говорил "Интерфаксу" адвокат Горбатенко, влечет за собой ужесточение условий содержания экс-полицейского в колонии при отбытии наказания. Защита и сам Захарченко считают, что таким образом на него оказывается давление.

Захарченко задержали осенью 2016 года. В 2019 году он был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

В 2020 году Захарченко было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей. По этому делу его защита в настоящее время знакомится с материалами расследования.

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