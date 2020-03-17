Ежедневный мониторинг торговых сетей введен в Карачаево-Черкесии

17.03.20 13:20

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Департамент потребительского рынка, услуг и лицензирования министерства промышленности и торговли Карачаево-Черкесии в связи с ситуацией, сложившейся вокруг коронавируса, ввел ежедневный мониторинг всех торговых сетей республики.

"На сегодняшний день мониторинг показал, что на прилавках торговых сетей республики есть вся необходимая продукция, на складах имеются запасы товаров. Кроме того, не выявлены случаи искусственного завышения цен на продукцию, которая в эти дни особенно пользуется спросом", - сообщает пресс-служба министерства.

Вместе с тем, по оперативной информации от торговых сетей, есть незначительный спрос на бакалейные товары, крупы, гигиенические и антисептические средства.

Для того, чтобы восполнить дефицит масок в аптеках, который наблюдается по всей стране, регион направил официальную заявку в министерство промышленности и торговли России, отмечено в сообщении.