Международный сектор аэропорта Кызыла откроется в 2020 году

17.03.20 13:24

Фото со страницы главы Республики Тува в соцсети

17 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Тувы в 2020 году планируют открыть международный сектор в аэропорту Кызыла, инвестиции в обустройство комплекса составят 150 млн рублей, сообщается на официальном портале республики.

В пресс-службе главы республики агентству "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что международный сектор будет обустроен в помещениях действующего аэропорта. Выделенные средства пойдут, главным образом, на приобретение необходимого оборудования.

В частности, планируется обустроить пункт пересечения государственной границы, таможенный пост и инфраструктуру других служб международного сектора. Деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

"Государство требует определенных стандартов. Пограничники должны иметь автоматизированную систему контроля, идентификации личности и паспортов, биометрического тестирования - это немалые средства, около 50 миллионов. Нужно, чтобы таможня, Роспотребнадзор, санэпидемстанция также имели техническое обеспечение своей деятельности. Только один тепловизор для дистанционного измерения температуры тела пассажиров стоит порядка 8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова главы республики Шолбан Кара-оола.

В сентябре 2019 года сообщалось, что аэропорт "Кызыл" получил статус международного. Ранее там удлинили взлетно-посадочную полосу до 3 км, а также модернизировали наземные мощности и службы, что позволило аэропорту принимать суда любого типа. Наибольший интерес к открытию международного авиасообщения с Тувой проявляют компании Монголии: с прошлого года ведется подготовка к организации чартерных рейсов между Кызылом и Улан-Батором.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, в 2018 году через аэропорт Кызыла перевезено 64,675 тыс. человек, что почти в 2,3 раза больше, чем годом ранее.