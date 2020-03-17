Ущерб от киберпреступлений в Ростовской области в 2019г вырос в 2,3 раза

17.03.20 13:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 марта. Interfax-Russia.ru - Ущерб от киберпреступлений в Ростовской области в 2019 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом и составил почти 500 млн рублей, сообщил старший прокурор отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД, ФССП, ФСИН и МЧС Сергей Цвирко на пресс-конференции во вторник в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону.

"Количество уголовных дел в сфере киберпреступлений в 2019 году в Ростовской области выросло почти в два раза, до 9 тыс. Размер ущерба составил немногим менее 500 млн рублей", - сказал Цвирко.

По его словам, в прошлом году с использованием интернета было совершено 3,671 тыс. преступлений, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее; с помощью средств мобильной связи - свыше 3,5 тыс. (рост в 1,8 раза).

Цвирко отметил, что наиболее распространенными способами совершения киберпреступлений является ложное сообщение потерпевшим о том, что их карта заблокирована.

"Также распространено совершение сомнительных операций, привлечение близких лиц потерпевшего к ответственности, получение данных для доступа к банковским счетам, размещение в сети объявлений о продаже товаров и приеме на работу", - добавил Цвирко.

По словам представителя Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области Максима Иванова, большинство киберпреступлений совершаются в отношении студентов и пенсионеров.

"Около 70% всех киберпреступлений мошенники совершают, представляясь сотрудниками службы безопасности кредитной организации. Они говорят, что ваша карта заблокирована либо с вашей карты была попытка списания денег. В процессе разговора потерпевший называет всю информацию по своей карте и в итоге списываются все денежные средства", - отметил Иванов.

Он сообщил, что также распространены случаи, когда злоумышленники звонят жертвам и предлагают им установить на свой смартфон или планшет антивирусное обеспечение, которое на самом деле является вирусной программой. С ее помощью преступник может удаленно управлять гаджетом потерпевшего.

Иванов добавил, что в Ростовской области проводится обширная работа по профилактике киберпреступлений: в торговых центрах, аэропортах и ж/д вокзалах звучат голосовые сообщения, предупреждающие граждан об опасности кибермошенничества.