Путин: каждое второе преступление в РФ остается нераскрытым

17.03.20 13:44

© РИА Новости. Михаил Климентьев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.

"Вынужден сегодня констатировать, что преступность в стране выросла, увеличилось и количество нераскрытых преступлений. К сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым", - сказал Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры России во вторник в Москве.

По его словам, "нужны и глубокий анализ проблем, и конкретные проработанные меры, направленные на решение этих проблем".

Путин отметил при этом, обращаясь к прокурорам: "Здесь есть над чем подумать и вам, и вашим коллегам из других правоохранительных органов. Исхожу из того, что, может быть, статистика стала лучше, но если даже посмотреть на статистику и кое-какие вещи вычистить, то все равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году".

Глава государства высказал особую озабоченность в связи с серьезным ростом преступности в сфере информационных технологий.

"Последние годы фиксируется крайне негативная динамика преступлений, с использованием информационных технологий. Речь, в том числе, идет о покушении на частную жизнь граждан, на их имущество, средства, размещенные на счетах в банках", - подчеркнул Путин.

В этой связи он призвал Генеральную прокуратуру "совместно с МВД, другими заинтересованными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа по этому направлению, как используются имеющиеся процессуальные возможности".

"В целом прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобных преступлений", - добавил президент.

Также Путин заявил о необходимости в ближайшее время сформировать современную информационную инфраструктуру Генпрокуратуры РФ в целях повышения эффективности надзорных мероприятий и обратной связи с гражданами.

"Хочу сегодня отметить системную работу органов прокуратуры по внедрению цифровых технологий. Считаю это направление крайне важным", - сказал Путин.

По его словам, "нужно продолжать последовательно расширять эту работу, в ближайшее время завершить формирование современной информационной инфраструктуры ведомства, и тем самым повысить эффективность надзорных мероприятий, деятельность органов прокуратуры в целом".

"Что принципиально значимо - наладить удобные, доступные инструменты обратной связи с гражданами, включая оперативную реакцию на их жалобы, конкретные вопросы, которые у них возникают, на обращения, связанные с нарушением их трудовых, социальных прав, предпринимательских свобод", - отметил Путин.