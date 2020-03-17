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17.03.20 14:11

Жители Крыма при возвращении из Украины будут проходить через карантин

© РИА Новости. Максим Богодвид
17 марта. Interfax-Russia.ru - Жители Крыма, которые вернутся на полуостров из Украины после 18 марта, будут отправлены на карантин для профилактики распространения нового типа коронавируса, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов журналистам во вторник.

"Будет порядок (въезда в Крым из Украины - ИФ), который будет означать, что если ты будешь приезжать, то попадаешь в карантин, даже если крымчанин и возвращаешься сюда, то автоматически пускают в карантин. Въезд для украинцев запрещен без карантина, без всего", - сказал Константинов.

Он также сообщил, что инициатива властей Крыма о временном закрытии российско-украинской границы на территории полуострова, по предварительной информации, поддержана. Ожидается, что это произойдет 18 марта в 00:00 мск.

Власти Крыма накануне вышли с инициативой о закрытии границы, несмотря на то, что на данный момент в регионе официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

При этом в министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины во вторник сообщили, что страна временно ограничила пропуск на территорию Крыма и выезд из нее для некоторых категорий граждан с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом.

"До 3 апреля 2020 года временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ТОТ АР Крым и Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - говорится в сообщении на странице ведомства в фейсбуке.

Подчеркивается, что въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством вместе с администрацией Государственной пограничной службы.

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