Кузбасс потратит 30 млн рублей на закупку средств для борьбы с коронавирусом

17.03.20 14:19

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Кемеровской области выделят из резервного фонда 30 млн рублей на закупку лекарств и средств первичной защиты от вирусных инфекций, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в соцсетях во вторник.

"Кузбасс направит 30 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Средства будут выделены из регионального резервного фонда, на них купят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том числе бесконтактные термометры", - написал Цивилев.

По его словам, межведомственный штаб по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции будет работать в круглосуточном режиме. "Тут вопрос не про деньги, не про наши трудозатраты, тут вопрос про человеческую жизнь", - подчеркнул Цивилев.

Как сообщалось, вечером 13 марта двое жителей Кемерово были госпитализированы с подозрением на коронавирус, на следующий день диагноз подтвердился. Кроме того, с подозрением на инфицирование были госпитализированы девять человек, в том числе житель Новокузнецка. Заболевшие заразились на отдыхе в Италии.

На утро понедельника состояние госпитализированных оценивалось как стабильное с незначительными улучшениями, новых случаев зарегистрировано не было.

Роспотребнадзор назвал фейком информацию о нарушении заразившимися коронавирусом кемеровчанами режима изоляции.