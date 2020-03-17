Создать условия: власти РФ увеличат "единую субсидию" для ДФО более чем на 1 млрд рублей
  
Максимальный карантин: аэропорт Якутска временно приостанавливает вывоз собак и кошек
   
Видно все: ученые по данным со спутников могут оценивать состояние арктических почв
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.03.20 14:19

Кузбасс потратит 30 млн рублей на закупку средств для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Кемеровской области выделят из резервного фонда 30 млн рублей на закупку лекарств и средств первичной защиты от вирусных инфекций, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в соцсетях во вторник.

"Кузбасс направит 30 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Средства будут выделены из регионального резервного фонда, на них купят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том числе бесконтактные термометры", - написал Цивилев.

По его словам, межведомственный штаб по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции будет работать в круглосуточном режиме. "Тут вопрос не про деньги, не про наши трудозатраты, тут вопрос про человеческую жизнь", - подчеркнул Цивилев.

Как сообщалось, вечером 13 марта двое жителей Кемерово были госпитализированы с подозрением на коронавирус, на следующий день диагноз подтвердился. Кроме того, с подозрением на инфицирование были госпитализированы девять человек, в том числе житель Новокузнецка. Заболевшие заразились на отдыхе в Италии.

На утро понедельника состояние госпитализированных оценивалось как стабильное с незначительными улучшениями, новых случаев зарегистрировано не было.

Роспотребнадзор назвал фейком информацию о нарушении заразившимися коронавирусом кемеровчанами режима изоляции.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.03.20 17:12
Власти Москвы не планируют вводить карантин в городе
.
  17.03.20 15:38
Больница в Коммунарке приняла 499 пациентов с подозрением на COVID-19
.
  17.03.20 15:12
Мишустин: в РФ ситуация с COVID-19 благополучнее, чем в других странах
.
  17.03.20 14:50
"Третьяковка" закрылась на карантин из-за коронавируса
.
  17.03.20 14:45
Мэрия Москвы недовольна некоторыми генподрядчиками программы реновации
.
  17.03.20 13:15
Суд отказался снять экс-полковника Захарченко с учета как склонного к побегу
.
  17.03.20 12:05
Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома по собственному желанию
.
  17.03.20 10:18
Детские сады в Москве не будут закрывать из-за коронавируса
.
  17.03.20 09:50
Бывший комендант Кремля возглавил департамент противодействия коррупции Москвы
.
  17.03.20 09:39
Праздничный концерт ко Дню космонавтики перенесен на осень


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket