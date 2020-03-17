Попова требует от глава регионов проверить на COVID-19 граждан с ОРВИ

17.03.20 14:26

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Главный санитарный врач РФ Анна Попова обязала губернаторов проверить всех россиян с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за границы в течение месяца.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить проведение лабораторного исследования на Covid-2019 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудного заболевания", - говорится в постановлении Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации во вторник.

Роспотребнадзор также предписал регионам ограничить массовые мероприятия и дистанционно проводить обучение в образовательных учреждениях.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа госвласти субъектов РФ): (...) ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в постановлении.

Главам исполнительной власти регионов также рекомендуется обеспечить соблюдения противоэпидемического режима в образовательных организациях, по возможности, обеспечить переход на дистанционное обучение.

Губернаторы должны провести разъяснительную работу с бизнесом по поводу профилактики коронавируса с тем, чтобы были ограничены зарубежные командировки, проводить регулярную дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, перевести совещания в заочный формат.

В настоящее время, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ достигло 93. Голикова уточнила, что 86 случаев из 93 являются завозными, еще 7 человек заболели в результате контактного распространения инфекции.

При этом 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется. Четверо из 93 пациентов выздоровели, добавила вице-премьер.