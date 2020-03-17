Вирус COVID-19 подтвердился у жителя Красноярска

17.03.20 14:31

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 марта. Interfax-Russia.ru - В Красноярске зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает пресс-служба регионального Минздрава во вторник.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин посещал страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции (Австрия). Результат подтвержден в установленном порядке. Состояние удовлетворительное, находится в полной изоляции и не представляет опасности для наших жителей. Определен круг лиц, с которыми он контактировал на территории Красноярска. Ведется работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию", - говорится в релизе.

Как сообщалось, накануне с подозрением на коронавирус в красноярскую больницу скорой медицинской помощи был госпитализирован мужчина, вернувшийся из Австрии. Предварительные первичные тесты на наличие вируса нового типа дали положительный результат. Для подтверждения диагноза его анализы были направлены в новосибирский исследовательский центр "Вектор".

Правительство Красноярского края во вторник приняло постановление о введении на территории региона режима усиленной готовности в связи с коронавирусом, организациям рекомендовано отменить все массовые мероприятия, работодателям - обеспечить особый контроль состояния здоровья сотрудников на рабочих местах.