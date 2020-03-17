Коронавирус подтвержден у жительницы Пензы, которая не выезжала за рубеж

17.03.20 14:42

© РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США

17 марта. Interfax-Russia.ru - В Пензе зарегистрирован первый официальный случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина журналистам во вторник.

"Официально. Диагноз "коронавирус" у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная ", - сказала Черемушкина.

Как сообщалось ранее со ссылкой на министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, 13 марта женщина поступила в медучреждение с жалобами на температуру до 38 градусов и затрудненное дыхание.

Власти отмечали, что у членов ее семьи результаты анализов на COVID-19 отрицательные.

Вместе с тем глава территориального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на пресс-конференции отмечал, что женщина не выезжала за рубеж, а была выявлена "активным способом" - при изучении партии анализов пациентов с внебольничной пневмонией.