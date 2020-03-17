Мэрия Москвы недовольна некоторыми генподрядчиками программы реновации

17.03.20 14:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Не все строительные компании готовы соответствовать уровню и качеству работ, которые предъявляют стандарты столичной программы реновации жилья, заявил во вторник заместитель руководителя департамента строительства Москвы Александр Ломакин.

"К сожалению, не все столичные генподрядчики готовы соответствовать высоким стандартам и нормам программы реновации. В ряде случаев возникают вопросы и к качеству выполняемых работ, и к обеспечению надлежащих условий строительного процесса", - сказал Ломакин на заседании "круглого стола" в Мосгордуме.

При этом, по его словам, процедура замены подрядчика занимает очень много времени.

"Нам приходится в "ручном режиме" достраивать дома с этими подрядчиками, даже несмотря на то, что в отдельных случаях приходилось останавливать строительные работы", - заявил Ломакин.

По его словам, замена подрядчиков может привести к срыву сроков программы.

"Службы надзора ведут жесткий контроль за качеством выполняемых работ и в случае необходимости заставляют устранять замечания еще на стадии строительства. К компаниям-нарушителям применяются значительные штрафные санкции", - добавил замглавы департамента.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года и предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.