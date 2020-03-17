Ростелеком готов дать абонентам отсрочку платежей за услуги из-за коронавируса

17.03.20 14:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "Ростелеком" приняло решение о предоставлении отсрочки по оплате связи тем абонентам, кто не имеет возможности оплачивать счета из-за вспышки коронавируса, сообщил президент госоператора Михаил Осеевский.

"С учетом того, что у некоторых граждан появится ограничение по оплате, связанное с ограничением мобильности, мы в случае необходимости предоставим отсрочку на весь период борьбы с коронавирусом для тех, у кого будут проблемы с оплатой наших услуг", - сказал он.

Среди других принятых мер CEO назвал увеличение уровня скорости доступа в интернет для своих абонентов. По его словам, такая мера связана с ростом устройств, подключенных к одной сети.

Помимо этого, "Ростелеком" обнуляет тарифы на звонки по фиксированной связи для своих абонентов, а также на номера мобильного оператора Tele2.

"Мы рассчитываем, что и другие компании "большой тройки" тоже присоединятся к этой работе", - добавил Осеевский.