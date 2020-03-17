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17.03.20 14:47
Ростелеком готов дать абонентам отсрочку платежей за услуги из-за коронавируса
"С учетом того, что у некоторых граждан появится ограничение по оплате, связанное с ограничением мобильности, мы в случае необходимости предоставим отсрочку на весь период борьбы с коронавирусом для тех, у кого будут проблемы с оплатой наших услуг", - сказал он.
Среди других принятых мер CEO назвал увеличение уровня скорости доступа в интернет для своих абонентов. По его словам, такая мера связана с ростом устройств, подключенных к одной сети.
Помимо этого, "Ростелеком" обнуляет тарифы на звонки по фиксированной связи для своих абонентов, а также на номера мобильного оператора Tele2.
"Мы рассчитываем, что и другие компании "большой тройки" тоже присоединятся к этой работе", - добавил Осеевский.
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