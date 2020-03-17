"Третьяковка" закрылась на карантин из-за коронавируса

17.03.20 14:50

© РИА Новости. Максим Блинов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Государственная Третьяковская галерея приняла решение закрыть экспозицию с 18 марта до 10 апреля на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе галереи.

"С 18 марта по 10 апреля Третьяковская галерея закрывается для посещения. Мы приняли это решение, так как чувствуем ответственность за безопасность и здоровье наших посетителей и сотрудников", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, галерея в ближайшее время сообщит о вариантах использования заранее приобретенных билетов после открытия музея по окончании карантина. Также посетители смогут вернуть ранее приобретённые билеты.

Ранее решение о закрытии на карантин из-за угрозы распространения коронавируса принял ГМИИ имени А.С.Пушкина. Третьяковская галерея стала вторым федеральным музеем, решившим закрыться из-за коронавируса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Согласно документу, до 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) - с числом участников более 50 человек единовременно.