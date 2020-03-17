Путин обсудил с Кожемяко меры противодействия коронавирусу в Приморье

17.03.20 14:52

© РИА Новости. Михаил Климентьев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко меры, которые предпринимаются в регионе по борьбе с коронавирусом.

Во время ознакомления с работой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Путину продемонстрировали, как посредством сайта Стопкоронавирус.рф можно увидеть меры, предпринимаемые в регионах. Глава государства поинтересовался регионами Дальнего Востока.

"Я только что разговаривал с губернатором, хотел посмотреть, отражено то, что он говорил, или нет", - сказал Путин.