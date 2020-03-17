Мишустин: в РФ ситуация с COVID-19 благополучнее, чем в других странах

17.03.20 15:12

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация с распространением коронавируса в России на данный момент намного благополучнее, чем во многих других странах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе осмотра информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали работу сайта, на котором коммуницируется вся последняя информация в мире и в России.

"Для удобства с "Яндексом" создана карта, где все можно смотреть, включая Россию, то есть просто подойти и посмотреть - сколько, что, многих это беспокоит. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке", - рассказал Мишустин президенту.

На сайте размещаются оперативные данные по развитию ситуации с коронавирусом по миру, в том числе по заболеваемости и выздоровлению. Мишустин рассказал, что на сайте есть раздел, в котором размещена информация по топ-10 странам с неблагоприятным развитием ситуации. "В Китае видно, что замедлился темп, это суточный темп прироста, то есть умерших всего 0,53%. Соответственно растет на 19% Италия, Иран, Испания - плюс 17%, Германия - 30%, США - 23%", - сказал премьер-министр.

Так, заметил он, осуществляется мониторинг.

"Южная Корея - ноль", - обратил внимание президент РФ.

Мэра Москвы Сергей Собянин в свою очередь показал главе государства систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.

"Это аналитика, связанная с наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов", - презентовал систему мэр Москвы Сергей Собянин.

Путину была продемонстрирована онлайн-картинка с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и непосредственно торговые точки. При этом на основе магазинных чеков по регионам осуществляется наблюдение за ценами продуктовых корзин.

"Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - сказал в ответ глава государства.

По словам Мишустина, благодаря системе мониторинга в случае необходимости в магазины будет осуществляться поставка необходимых продуктов. При этом пока никаких проблем не наблюдается, добавил он.

Кроме того, премьер-министр доложил президенту о возможности скачать бесплатное приложение для консультаций врача.

"Договорились со "Сбербанком", что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям - в первую очередь - бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем "Сбербанк" оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны", - сказал он.