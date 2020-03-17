Совершающий кругосветку фрегат "Паллада" зашел в порт Кейптаун

17.03.20 15:28

Фото пресс-службы Дальрыбвтуза

17 марта. Interfax-Russia.ru - Парусник "Паллада", участвующий в кругосветной экспедиции в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, пришвартовался в порту Кейптауна (ЮАР), сообщила во вторник пресс-служба Дальрыбвтуза, курсанты которого проходят практику на судне.

"Из-за сильного шторма фрегат зашел в порт на сутки позже намеченной даты. Несмотря на плохую погоду, "Палладе" удалось пересечь Южную Атлантику под парусами, изредка используя мощности двигателя", - говорится в сообщении.

Экипаж чувствует себя хорошо.

"Наш фрегат сейчас - одно из самых безопасных мест на Земле. За время перехода из Ушуайи в Кейптаун парусник находился в полной изоляции в океане, на судне никто не заболел. Медицинский осмотр экипажа проводится два раза в день с измерением температуры тела в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире. "Палладу" местные жители и гости Кейптауна смогут увидеть с центральной набережной города", - приводятся в сообщении слова капитана Николая Зорченко.

В южно-африканский порт парусник зашел для планового пополнения запасов топлива, продовольствия и отдыха экипажа.

За время стоянки в порту ожидается визит на борт официальных лиц, курсанты сойдут на берег для знакомства с достопримечательностями города. Фрегат пробудет в порту до 19 марта, а затем возьмет курс на крупнейший город, основной порт и столицу Маврикия - Порт-Луи.

Как сообщалось, в свое третье кругосветное плавание фрегат "Паллада" вышел из Владивостока 1 ноября 2019 года.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" совершат кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.