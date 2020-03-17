Под Новосибирском приступили к испытаниям вакцины против COVID-19

17.03.20 15:30

© РИА Новости. Руслан Кривобок

17 марта. Interfax-Russia.ru - Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработали 13 вариантов вакцины против нового коронавируса и приступили к их испытаниям, сообщают "Вести. Новосибирск" со ссылкой на заведующего лабораторией "Вектора" Ильназа Иматдинова.

"Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. По срокам - уже в июне мы планируем представить один - два варианта (вакцины - ИФ), которые покажут наилучшие результаты", - отметил Иматдинов.

Ранее сообщалось, что тест-система для выявления COVID-19, разработанная в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", получила регистрационное удостоверение.

Расположенный в наукограде Кольцово под Новосибирском ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других.

Ранее центр "Вектор", созданный в 1974 году под Новосибирском, являлся закрытым институтом и вел разработки вакцин, а также средств защиты от бактериологического и биологического оружия.

"Вектор" является единственной за Уралом организацией, которая имеет сертификат GMP (надлежащая производственная практика) для производства вакцин.