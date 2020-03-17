Больница в Коммунарке приняла 499 пациентов с подозрением на COVID-19

17.03.20 15:38

© РИА Новости. Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

17 марта. Interfax-Russia.ru - Больница в Коммунарке с 1 марта приняла без малого 500 пациентов, у которых либо подозревался, либо был подтвержден диагноз - коронавирус, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

"За отработанный период мы приняли 499 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом "коронавирус". Сейчас у нас состоит 426 пациентов, из них 76 с подтвержденным диагнозом пневмония и 32 - с подтвержденным диагнозом коронавирус", - рассказал врач во вторник в режиме видеоконференции президенту РФ Владимиру Путину, который посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Проценко сообщил, что первый тяжелый пациент, получавший 10 дней интенсивную терапию в реанимации, переведен в обычную палату для долечивания на фоне стабилизировавшегося состояния.

"Спасибо вам и вашим коллегам", - сказал в ответ Путин.