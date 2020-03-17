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17.03.20 15:42
В музеи и театры России не будут пускать посетителей без масок
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации приказываю... руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, предусмотреть установление режима доступа посетителей в здания музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, исключительно в медицинских масках, принадлежащих посетителям", - говорится в приказе главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой.
Согласно приказу, такие меры принять в театрах, филармониях, цирках, "иных организациях исполнительских искусств, а также организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов".
Руководителям подведомственных музеев и выставочных залов также рекомендовано прекратить деятельность в выходные и праздничные дни, а также сократить время работы.
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