В музеи и театры России не будут пускать посетителей без масок

17.03.20 15:42

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Минкультуры РФ не будет пускать в подведомственные учреждения культуры (кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии) зрителей без медицинских масок, говорится в приказе ведомства.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации приказываю... руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, предусмотреть установление режима доступа посетителей в здания музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, исключительно в медицинских масках, принадлежащих посетителям", - говорится в приказе главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой.

Согласно приказу, такие меры принять в театрах, филармониях, цирках, "иных организациях исполнительских искусств, а также организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов".

Руководителям подведомственных музеев и выставочных залов также рекомендовано прекратить деятельность в выходные и праздничные дни, а также сократить время работы.