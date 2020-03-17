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17.03.20 15:44
Режим повышенной готовности введен из-за коронавируса в Тюменской области
"С 18 марта до 10 апреля запрещены массовые, спортивные, культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. Все школы, спортивные школы, техникумы, учреждения дополнительного образования переходят на дистанционное обучение", - сказал Моор.
Он также отметил, что детские сады закрываться не будут.
"Но рекомендуем тем семьям, у которых есть возможность с кем-то оставить детей, перейти на свободное посещение", - сказал глава региона.
Он также призвал жителей региона не поддаваться панике и не закупать продукты.
"В торговых сетях есть необходимых запас продуктов. Не надо верить фейковым новостям. Контроль за наличием продуктов, а также ценами будет находиться на жестком контроле", - сказал Моор.
На минувшей неделе областная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временное ограничение на проведение массовых мероприятий.
Кроме того, с начала текущей недели на дистанционное обучение перешли четыре вуза Тюменской области
15 марта у жителя Тюмени был выявлен коронавирус.
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