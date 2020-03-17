Первый случай коронавируса подтвержден в Свердловской области

17.03.20 16:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Лабораторно подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Свердловской области, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

"По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек. На данный момент подтвержден лишь 1 случай заражения", - написал губернатор в интаграме.

По его словам, заболела девушка, которая прилетела из Италии.

Куйвашев подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин.

Глава региона отметил, что коечный фонд региона превышает 1,5 тыс. мест, есть свыше 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, в аптеках региона - двухмесячный запас противовирусных препаратов, больше 500 тыс. медицинских масок.

"Уверяю вас, ситуация находится под нашим контролем", - сказал губернатор.

Он призвал жителей проявить особую заботу о пожилых людях. "Поэтому пусть по возможности ваши бабушки и дедушки побудут дома, позаботьтесь о них: приносите продукты, спрашиваете о самочувствии", - добавил губернатор.

Кроме того, как написал Куйвашев, в регионы России будут направлены наборы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, поэтому нет нужды "бежать в магазин и закупаться гречкой и консервами".

По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть более 1,8 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заразились более 160 тыс. человек более чем в 150 странах.