"Нижегородская ярмарка" переносит выставки из-за коронавируса

17.03.20 16:22

© РИА Новости. Александр Поляков

17 марта. Interfax-Russia.ru - "Нижегородская ярмарка" переносит запланированные на конец марта - апрель выставки из-за ситуации с коронавирусом.

"Мы дорожим здоровьем наших посетителей, коллег и бизнес-партнеров! В связи с этим руководство Нижегородской ярмарки приняло решение перенести выставки "Silver Land/Серебристый ландыш" (26-29 марта) и "Еда & Технологии" (23-26 апреля) предположительно на май-июнь этого года (. . .) Другие запланированные мероприятия, которые можно будет провести дистанционно, мы переведем в онлайн-формат", - сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Точные даты проведения выставок руководство ярмарки обещает сообщить всем экспонентам персонально и опубликовать актуальные материалы на официальном сайте и в соцсетях.

Нижегородская ярмарка является одним из крупнейших в России организаторов выставочно-конгрессных мероприятий. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", основными акционерами ЗАО "Нижегородская ярмарка" являются правительство Нижегородской области (68,82% акций) и администрация Нижнего Новгорода (7,76%).