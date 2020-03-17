Дни оленевода отменены на Ямале из-за ситуации с коронавирусом

17.03.20 16:28

© РИА Новости. Максим Блинов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Муниципалитеты в Ямало-Ненецком автономном округе отменили проведение традиционного праздника ямальских кочевников - Дня оленевода, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

После введения в регионе режима повышенной готовности в Салехарде отменены все спортивные и массовые мероприятия.

"Несмотря на то, что День оленевода - один из любимых праздников салехардцев со своей особой атмосферой и колоритом, мы не можем подвергать риску здоровье жителей и гостей", - приводятся в сообщении слова замглавы Салехарда Ирины Максимова.

Праздник был запланирован на 28 марта. На Дне оленевода в Салехарде планировал побывать путешественник Федор Конюхов.

Кроме того, Дни оленевода отменены еще в 13 городах и селах.

День оленевода - традиционный праздник жителей тундры на Ямале, отмечается в конце зимы - начале весны.

В ЯНАО в связи с ситуацией с коронавирусом введен режим повышенной готовности. Все запланированные на территории региона массовые мероприятия переносятся на неопределенный срок. Школы с 18 марта уходят на каникулы, а работодатели Ямала обязаны взять под особый контроль состояние здоровья работников, там, где это возможно - перевести работу в дистанционный режим. Жителям региона рекомендовано воздержаться от путешествий, особенно от поездок за границу.