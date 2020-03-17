Жителя Якутии изолировали с подозрением на коронавирус

17.03.20 16:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Житель Якутии изолирован в отдельном блоке инфекционной больницы с подозрением на коронавирус.

"На данный момент в городе Якутске один гражданин находится под подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Он изолирован в отдельном блоке инфекционной больницы", - написал на своей странице в инстаграме глава Якутии Айсен Николаев.

Он отметил, что окончательные результаты анализов будут известны 18 марта.

Ранее сообщалось, что 17 марта в Якутии был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских университетов СВФУ, ЯГСХА, АГИКИ и ЧИФКиС перешли на дистанционное обучение.

Также на "удаленку" перешли все школьники и учащиеся ссузов.