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17.03.20 16:43
Новые случаи коронавируса выявлены в 15 регионах РФ
"За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 4 случая в Москве, 2 в Самарской области, 2 в Калининградской области, 2 в Тверской области, 1 в Московской области, 1 в Красноярском крае, 1 в Тамбовской области, 1 в Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пензенской области, 1 в Республике Татарстан, 1 в Республике Хакасия, 1 в Свердловской области, 1 в Архангельской области, 1 в Ярославской области", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.
Ранее о том, что число официальных случаев коронавируса в России увеличилось до 114, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По данным на понедельник, отмечалось 93 случая.
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