Три обсерватора развернуты в Красноярском крае для наблюдения граждан из группы риска по коронавирусу

17.03.20 16:58

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 марта. Interfax-Russia.ru - Минздрав Красноярского края организовал работу трех временных отделений (обсерваторов) для изоляции граждан, которые контактировали с больными, зараженными коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба краевого Минздрава.

Как уточнили в ведомстве, временные отделения сформированы на базе одной из больниц Красноярска, а также двух немедицинских учреждений и предназначены для временной изоляции здоровых граждан, которые были в контакте с заболевшими из территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

Также в крае сформирован значительный резерв больничных коек.

"Развернуто 768 инфекционных и 575 реанимационных коек. При необходимости к перепрофилированию предусмотрены 2 тыс. 825 соматических коек. Обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, оснащены необходимым оборудованием реанимационные отделения (706 аппаратов)", - подчеркивают в министерстве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время под медицинским наблюдением на дому находятся 374 человека. Всего на коронавирус по медицинским показаниям обследовано 1 тыс. 103 человека, прибывших с территорий, где зарегистрированы случаи новой инфекции.

В Минзраве отметили, что заболевание у пациента, у которого ранее был подтвержден диагноз Covid-19, проходит в легкой форме.

"Пациент, находится в инфекционном отделении, в отдельном боксе, получает противовирусную терапию, заболевание переносит в легкой форме", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министра здравоохранения края Бориса Немика.

Ранее со ссылкой на Минздрав региона сообщалось, что во вторник в Красноярске был официально зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра. Он посещал Австрию. Его госпитализировали утром в понедельник. Диагноз был подтвержден в новосибирском исследовательском центре "Вектор".

Также во вторник правительство Красноярского края приняло постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с коронавирусом, организациям рекомендовано отменить все массовые мероприятия, работодателям - обеспечить особый контроль состояния здоровья сотрудников на рабочих местах.