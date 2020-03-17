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17.03.20 17:28
В Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до 5 человек
"По состоянию на 17 марта в Самарской области зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции, из них два гражданина в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, Испанию и Португалию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое из заразившихся были в контакте с приезжими из- за границы, коронавирус у них был выявлен в ходе эпидемиологического расследования.
Все зараженные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Результаты коронавирусной инфекции подтверждены.
"Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Самарской области. Контактные лица помещены под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, накануне коронавирус подтвердился у трех жителей Тольятти. Один из заболевших посещал Испанию, еще двое контактировали с ним. Самочувствие госпитализированных оценивалось ближе к удовлетворительному.
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