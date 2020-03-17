В Татарстане коронавирус выявлен у гражданина Франции

17.03.20 17:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

17 марта. Interfax-Russia.ru - Единственный зараженный коронавирусом, зарегистрированный в Татарстане, является гражданином Франции, он госпитализирован, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" во вторник официальный представитель президента республики Лилия Галимова.

"По информации республиканского штаба, на данный момент в Татарстане выявлен один случай заражения коронавирусом, случай завозной. Это гражданин Франции, который прибыл в Татарстан", - сказала Галимова.

Она уточнила, что гражданин Франции по прилету в Татарстан был направлен на карантин и находился в полной самоизоляции, затем был госпитализирован в связи с появлением симптомов коронавируса.

"По итогам полученных анализов он был доставлен в республиканскую инфекционную больницу. Состояние было средней тяжести, на данный момент - ближе к удовлетворительному, температуры нет", - сказала Галимова.

Ранее со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России сообщалось, что за последние сутки новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан РФ зарегистрированы в 15 регионах страны, в том числе один случай - в Татарстане.