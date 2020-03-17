Режим повышенной готовности введен из-за коронавируса в Тюменской области

17.03.20 17:41

© РИА Новости. Михаил Климентьев

17 марта. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта вводится режим повышенной готовности, сообщил глава региона Александр Моор во вторник в ходе проведения "прямой линии" в соцсетях

"С 18 марта до 10 апреля запрещены массовые, спортивные, культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия. Все школы, спортивные школы, техникумы, учреждения дополнительного образования переходят на дистанционное обучение", - сказал Моор.

Он также отметил, что детские сады закрываться не будут.

"Но рекомендуем тем семьям, у которых есть возможность с кем-то оставить детей, перейти на свободное посещение", - сказал глава региона.

На минувшей неделе областная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временное ограничение на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, с начала текущей недели на дистанционное обучение перешли четыре вуза Тюменской области

15 марта у жителя Тюмени был выявлен коронавирус.