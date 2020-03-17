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17.03.20 20:33
Эдуард Лимонов скончался в Москве на 78-м году жизни
Как сообщил агентству глава петербуржского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев, Лимонов скончался в больнице в Москве.
"Только что узнали, скончался в больнице в Москве, пока это вся информация", - сказал Дмитриев.
Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной смерти стали осложнения после операции. Издание уточняет, что он "перенес сразу 2 операции". В партии подробности пообещали сообщить позже.
Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 г. в Дзержинске Горьковской области.
В 1974 году эмигрировал из СССР в США и был лишен гражданства.
В 1975-1976 годах работал корректором в газете "Новое русское слово" (Нью-Йорк). В русской эмигрантской прессе писал обличительные статьи против капитализма и буржуазного образа жизни. В 1976 московская газета "Неделя" перепечатала из "Нового русского слова" опубликованную в сентябре 1974 года статью Лимонова "Разочарование". В связи с публикацией этой статьи в СССР последовало увольнение из "Нового русского слова". Это была первая (и единственная до 1989 года) публикация Лимонова в СССР.
Во Франции с 1980 года, сблизился с руководителями Французской коммунистической партии. Писал для журнала "Революсьон" - печатного органа ФКП.
В 1987 году Лимонов получил гражданство Франции.
Известность ему как писателю принесла изданная в 1980 году именно во Франции книга "Это я, Эдичка". Всего он написал несколько десятков книг.
В начале 1990-х восстановил советское гражданство и возвратился в Россию, где начал активную политическую деятельность. Основатель и первый редактор газеты "Лимонка".
Бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии. Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: "Другая Россия", Марш несогласных, Национальная Ассамблея. Организатор и постоянный участник "Стратегии-31" - гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ.
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