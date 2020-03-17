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17.03.20 21:06

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", которым определил датой голосования 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - говорится в тексте указа.

"Вынести на общероссийское голосование следующий вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

При этом на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой президент уточнил, что голосование по поправкам в Конституцию состоится только в том случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проводить мероприятия подобного рода.

"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире, и так или иначе не так остро, как в других странах, но, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан", - сказал Путин.

Он добавил: "Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, как я сказал. Тем не менее, очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить ее и готовиться к этому всеобщему всероссийскому голосованию".

Путин выразил надежду, что ЦИК использует все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий.

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