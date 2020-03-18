Режим повышенной готовности введен в Новосибирской области из-за коронавируса

18.03.20 06:13

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 марта. Interfax-Russia.ru - Комиссия по ЧС Новосибирской области на заседании в среду ввел на территории региона режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с заседания.

"Предлагаю решение утвердить", - сказал губернатор Андрей Травников.

Он уточнил, что соответствующие правовые акты примет правительство региона в среду.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил на заседании комиссии, под медицинским наблюдением находится 617 человек, в том числе прибывшие из КНР, Германии, Италии, как граждане РФ, так и иностранные граждане.

"Прошло через госпитализацию 46 человек, в том числе трое детей", - сказал Щербатов.

Санитарно-карантинный контроль организован в аэропорту Толмачево, на железной дороге и на пункте пропуска "Павловка" на российско-казахстанской границе.

Также, сообщил Щербатов, учреждениям Минздрава региона будут переданы тест-системы для первичного выявления COVID-19. "Тест-системы уже на подходе", - сказал он.

Губернатор Травников уточнил журналистам, что режим повышенной готовности не предполагает ужесточения принимаемых противоэпидемических мер (отмена и ограничение массовых мероприятий, усиленная дезинфекция, необходимость самоизоляции прибывших из неблагополучных стран и т.д.), однако позволяет органам власти более эффективно контролировать выполнение всех рекомендаций.

По его словам, в настоящее время под наблюдением в режиме самоизоляции находится более 600 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, либо находившихся в контакте с такими людьми.

"Ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом у нас нет", - подчеркнул он, добавив, что исследованию подвергаются все случаи пневмонии.