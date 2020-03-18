Около 4 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления в Новосибирской области в первую волну паводка

18.03.20 06:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 марта. Interfax-Russia.ru - Семнадцать населенных пунктов Новосибирской области могут оказаться в зоне подтопления в первую волну паводка в Новосибирской области, сообщил губернатор Андрей Травников на заседании региональной комиссии по ЧС в среду.

"При худшем варианте в зоне возможного подтопления может оказаться около 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах", - сказал он, отметив, что пока прохождение первой волны паводка (связанной с таянием снега в регионе и вскрытием рек на его территории) ожидается "достаточно благоприятным".

По прогнозам Западно-Сибирского управления Росгидромета, сказал он, вскрытие рек в Новосибирской области начнется во второй декаде апреля.

"Максимальный уровень половодья может превысить норму на 20 см - 1 метр", - сказал он.

Достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий возможно на реках Бакса, Карасук и Омь, в зоне риска отдельные участки автодорог.