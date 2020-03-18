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18.03.20 06:27
Около 4 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления в Новосибирской области в первую волну паводка
"При худшем варианте в зоне возможного подтопления может оказаться около 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах", - сказал он, отметив, что пока прохождение первой волны паводка (связанной с таянием снега в регионе и вскрытием рек на его территории) ожидается "достаточно благоприятным".
По прогнозам Западно-Сибирского управления Росгидромета, сказал он, вскрытие рек в Новосибирской области начнется во второй декаде апреля.
"Максимальный уровень половодья может превысить норму на 20 см - 1 метр", - сказал он.
Достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий возможно на реках Бакса, Карасук и Омь, в зоне риска отдельные участки автодорог.
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