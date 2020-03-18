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18.03.20 06:43
Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровска после корректировки
Предусматривается реконструкция объектов федеральной собственности, в том числе модернизация системы управления воздушным движением, перрона, строительство инженерных коммуникаций и очистных сооружений, площадки противообледенительной обработки воздушных судов.
"Работы будут выполнены с учетом корректировок, внесенных в ранее одобренный Главгосэкспертизой проект. В частности, на основании новых технических требований заказчика будет увеличено количество надземных огней на участках рулежных дорожек между двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП). При реконструкции ВПП-1 установят радиомаячную систему инструментального захода на посадку в составе курсового и глиссадного радиомаяков с дальномерным радиомаяком, позволяющим контролировать посадку с двух направлений", - говорится в сообщении.
Все работы пройдут в условиях действующего аэропорта.
Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и внебюджетного источника. Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, застройщиком выступает ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".
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