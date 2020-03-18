Карантин введен на руднике "Купол" из-за подозрения на коронавирус у сотрудников

18.03.20 06:46

© РИА Новости. Игорь Маслов

18 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Чукотки ввели карантин на руднике "Купол", где сотрудников проверяют на коронавирус, выезд из поселка ограничен.

"На руднике "Купол" введен карантин, действует режим повышенной санитарной обработки и дезинфекции, на время ограничили выезд работников из вахтового поселка, чтобы максимально обезопасить жителей округа", - сообщил губернатор Чукотки Роман Копин, видеозапись приводится в Инстаграме департамента здравоохранения региона.

Он отметил, что два сотрудника рудника "Кулол" находятся под наблюдением врачей, оба чувствуют себя хорошо, симптомы ОРВИ не выявлены, результаты их анализов ожидаются до конца недели.

Как сообщалось, вернувшийся из Италии сотрудник рудника "Купол" госпитализирован в инфекционное отделение больницы в Анадыре с подозрением на коронавирус. Одному из сотрудников, контактировавших с ним, предварительно поставлен тот же диагноз. Они находятся под наблюдением врачей.

Еще шестеро других сотрудников "Купола" в целях профилактики были госпитализированы в Магадане, чтобы исключить риск распространения вируса. Но результаты анализов на COVID-19 у всех шестерых отрицательные.

На "Куполе" работали сотрудники Роспотребнадзора и медики из окружной больницы, которые провели диагностику работников предприятия. Как ранее сообщил губернатор региона Роман Копин, для гарантии анализы возьмут у всех 866 сотрудников вахтового поселка.