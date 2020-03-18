Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус

18.03.20 06:47

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 марта. Interfax-Russia.ru - ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) с 18 марта перевело работу офиса на удаленный режим, глава компании госпитализирован с подозрением на коронавирус, говорится в сообщении ЯТЭК.

Генеральный директор ЯТЭК Андрей Коробов почувствовал недомогание и обратился к медикам для сдачи анализов на коронавирусную инфекцию. По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.

"Чувствуя свою социальную ответственность не только перед сотрудниками нашей компании ПАО "ЯТЭК", но и перед жителями всей Якутии, было принято решение о немедленной госпитализации в больницу, чтобы не подвергать возможной опасности свое окружение, несмотря на то, что все недомогания прошли, и вирус никак не проявляется", - заявил Коробов, чьи слова приводятся в сообщении.

По инициативе топ-менеджера в ЯТЭК приняты меры по безопасности: помимо перевода офиса на удаленную работу все запланированные рабочие встречи и переговоры перенесены на дистанционный формат.

"Также ни один прилетевший из других регионов топ-менеджер не был на основной производственной площадке, расположенной в поселке Кысыл-Сыр, поэтому производство работает в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Якутии проводится работа по установлению контактировавших с топ-менеджером лиц для их обследования.

Как сообщалось, ранее глава Якутии Айсен Николаев ввел режим повышенной готовности в регионе в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Запрет на мероприятия с участием свыше 50 человек. Вузам рекомендовано освобождать общежития и отправлять детей домой", - написал Николаев на своей странице в твиттере.