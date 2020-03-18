Космическая "дочка" S7 подала заявку на включение в число резидентов Свободного порта Владивосток

18.03.20 06:49

© РИА Новости. Сергей Субботин

18 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Космический центр "Морской старт"" (100-процентное дочернее предприятие ООО "Авиакомпания "Сибирь", входит в Группу S7) подало заявку на включение в число резидентов Свободного порта Владивосток, что позволит реализовать проект с помощью мер государственной поддержки.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с подведомственной ему Корпорацией развития Дальнего Востока сопровождают этот проект. Компанией подана заявка на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток. Решение S7 перебазировать пусковую платформу для реконструкции именно на дальневосточное предприятие не просто выдача условного кредита доверия, а подтверждение наличия достаточных компетенций для столь серьезных работ по переоснащению комплекса новым оборудованием", - сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander во вторник успешно пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка в Приморье.